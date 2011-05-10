В Луцьку затримали вандала

Луцьк. 10 травня. УНІАН. У Луцьку дільничні інспектори міліції затримали вандала, який крав парканчики з могил на кладовищі, що на вулиці Володимирській. Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС України у Волинській області.

Зловмисником виявився 37-річний непрацюючий мешканець Луцька, який в минулому мав проблеми з законом.

Як з’ясувалося, зловмисник обирав могили, яким більше ста років, і про які він напевно знав, що за ними не доглядають близькі. Він крав металеві парканчики, які пізніше за безцінь продавав випадковим перехожим.

За даним фактом триває перевірка.