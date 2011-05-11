На Одещині СБУ затримала митника

Одеса. 11 травня. УНІАН. В Одеській області працівники Управління СБУ затримали митника, що налагодив корупційну схему незаконного одержання грошових коштів від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності Південної митниці.

Як повідомили сьогодні УНІАН в прес-службі УСБУ, хабарника затримали «на гарячому» у його службовому кабінеті під час одержання 2 тис. 700 дол. хабара.

Під час обшуку кабінету правоохоронці також виявили «занотовані дані з назвами «оподаткованих» фірм, із зазначенням кількості контейнерів та отриманих сум у доларовому еквіваленті», зазначається в повідомленні.

В ході перевірки встановлено, що «за безперешкодне оформлення вантажів головний інспектор Служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Південної митниці вимагав від підприємців, окрім офіційних митних платежів та зборів, ще й грошову винагороду».

«У разі несплати визначеної хабарником суми митне оформлення безпідставно затягувалося, і підприємці несли додаткові збитки за простій вантажівок, контейнерів та залізничних вагонів», - зазначили в УСБУ.

Прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара, поєднане з вимаганням хабара) Кримінального кодексу України.

Зараз проводяться оперативно-слідчі дії.