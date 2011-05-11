Українець з Норвегії двічі «мінував» нічний клуб

Полтава. 11 травня. УНІАН. Правоохоронці Полтавщини затримали підозрюваного у «телефонному тероризмі», який двічі повідомляв про замінування одного з нічних клубів міста. Про це УНІАН повідомили у обласному управлінні міліції.

У лютому цього року на спецлінію «102» міліції Полтави двічі надходили анонімні повідомлення про загрозу замінування одного з розважальних закладів міста. За обома повідомленнями були проведені ретельні перевірки, проте факти «замінування» не підтвердилися.

Оперативники встановили, що обидва повідомлення надійшли з м. Осло, що в Норвегії. Отриману інформацію працівники української міліції повідомили своїм норвезьким колегам, після чого горе-підривника було видворено з території Норвегії.

Повернувшись до України, «телефонний терорист» намагався сховатися на території Чернігівської області, але після проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, реалізованих органами внутрішніх справ спільно з Інтерполом, він був затриманий у місті Козелець, що на Чернігівщині.

Наразі стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч. 2 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Підозрюваний перебуває під арештом, триває досудове слідство.