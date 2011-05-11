У Черкасах розкрито ”замінування” будівлі обласної міліції
14:44, 11 травня 2011Кримінал
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Затримано 26-річного чоловіка
Черкаси. 11 травня. УНІАН. У Черкасах правоохоронці затримали зловмисника, який ”замінував” будівлю обласної міліції.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, ”мінером” виявився 26-річний черкащанин, раніше судимий за грабіж.
Як повідомляв УНІАН, 5 травня близько 22.00 невідомий зателефонував на спецлінію ”102” до Управління МВС у Черкаській області і повідомив про замінування будівлі обласної міліції.
Працівники міліції перевірили будівлю, вибухівки виявлено не було.
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