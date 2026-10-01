Відвідавши понад 100 міст Європи, досвідчений турист обрав найкращі альтернативи столицям

Ці п'ять міст приємно здивують туристів.

Для першого знайомства з країною туристи нерідко обирають столиці, які в результаті переповнені – наприклад, Амстердам, Берлін, Париж чи Рим. Однак досить часто "другі" і навіть "треті" міста можуть приємно здивувати мандрівників, ось тільки там не буде столичних натовпів і накручених цін.

Досвідчений мандрівник Вінісіус Коста, який відвідав понад сотню міст Європи, у своєму матеріалі для Travel Off Path назвав п'ять найкращих альтернатив популярним європейським столицям.

Кальярі, Італія

Хоча Коста не заперечує туристичної привабливості Рима, але величезні натовпи, введення плати за все підряд (особливо автор обурений платою в 5 євро за відвідування Пантеону, який раніше був безкоштовним) та повсюдна комерціалізація відбивають у нього бажання відвідувати "Вічне місто", яке дедалі більше нагадує "парк розваг".

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"А ось у Кальярі, навпаки, збереглося все те, за що я люблю Італію, але без усієї цієї метушні, що супроводжує масовий туризм. Це повноцінна столиця – нехай і острова Сардинія. Місто розташоване на узбережжі, радує око пастельними тонами будівель і лабіринтом звивистих брукованих вуличок, що ведуть до укріпленого замкового кварталу на вершині пагорба, – і в ньому є те, чого бракує Риму: справжні пляжі з білим піском і бірюзовим морем", – зазначає досвідчений мандрівник.

Брно, Чехія

Коста скаржиться, що багато тревел-блогерів за звичкою навіть у 2026 році продовжують називати Прагу "недооціненою".

"Вони застрягли в застарілих стереотипах часів соцтабору і, вочевидь, ніколи не намагалися пробитися крізь натовпи в цій середньовічній столиці, яка нині стала одним із найбільш переповнених і переоцінених міст Європи. Забудьте про хаос на Карловому мосту й прямуйте до Брно: місто менше, анітрохи не менш гарне і, на щастя, не переповнене туристами – настільки, що саме місто навіть прагне їхнього припливу", – каже він.

Лімерик, Ірландія

За словами досвідченого туриста, він нізащо більше не поїде до Дубліна, де пінта пива коштує 12 доларів, а галасливі п'яні натовпи в районі Темпл-Бар роблять перебування в ірландській столиці нестерпним.

"Я взагалі не є шанувальником ірландських міст, але якби мені приставили пістолет до скроні й змусили вибрати одне – ні, це не був би жахливий Голуей і не Корк, – то мій вибір припав би на Лімерик. Попри всю свою мініатюрність це місто на березі річки Шеннон має яскравий характер: тут є справжній середньовічний квартал, паби на самому березі стрімкого потоку та неповторна атмосфера студентського міста – без дублінської претензійності та засилля туристів з усього світу", – заявив Коста.

Понта-Делгада, Португалія

"Якщо ви хочете побачити Лісабон, але без натовпів туристів, злодіїв, які виривають телефони, та нескінченних підйомів сходами, то знайдете спокійнішу й навіть мальовничішу "сестру" цього міста в Понта-Делгаді – місці, розташованому за тисячі миль від материкової Португалії", – каже автор добірки.

Він пояснює, що Понта-Делгада – це історична столиця Азорських островів і справжня перлина острова Сан-Мігель – куточка, що потопає в зелені й нагадує оживлий "Світ юрського періоду". Окрім каскадів водоспадів, пляжів із чорним піском та оповитих туманом лісів, це місто, ніби застигло в часі – в епосі великих португальських географічних відкриттів.

Тронхейм, Норвегія

Хоча Коста вважає Осло чудовим містом, він також упевнений: навряд чи хтось летить до Норвегії здалеку заради футуристичних скляних хмарочосів та ультрасучасного будівлі опери.

"Я зовсім не знавець Норвегії – я лише побіжно оглянув столицю та проїхав фіордами західної та центральної частин країни, – але, судячи з побаченого, саме Тронхейм найкраще підходить для повноцінного знайомства зі Скандинавією. Тут є все: і величний собор, що здіймається вгору (найдавніша споруда такого роду в таких північних широтах Європи), і затишні бруковані вулички з різнокольоровими дерев'яними будинками, і мальовнича набережна, схожа на оживлену листівку", – пояснює експерт.

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