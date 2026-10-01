Обвинуваченого у вбивстві Фаріон засудили до довічного ув’язнення

Після понад двох років з дня смерті Фаріон суд виголосив вирок.

В’ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, засудили до довічного ув’язнення.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідний вирок сьогодні, 1 жовтня, оголосив Шевченківський районний суд Львова.

Суд визнав Зінченка винним у вбивстві та призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

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"Призначити покарання – за ч. 1 ст. 263 ККУ у вигляді чотирьох років позбавлення волі. За пунктами 8, 14 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – до довічного позбавлення волі. Відповідно до ч. 2 ст. 70 Кримінального кодексу України, щодо поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити Зінченку В’ячеславу Федоровичу покарання у вигляді довічного позбавлення волі", – зачитав вирок суддя Петро Невойт.

Він зазначив, що строк відбування покарання рахуватиметься з дня взяття Зінченка під варту.

На вирок протягом 30 днів може бути подана апеляція.

Окрім того, суд зобов’язав Зінченка відшкодувати завдану моральну шкоду дочці Фаріон Софії Особі у розмірі п’яти мільйонів гривен.

В Офісі генпрокурора додали, що під час судового розгляду сторона обвинувачення довела, що Зінченко скоїв вбивство у зв’язку з виконанням потерпілою громадського обов’язку та з мотивів національної нетерпимості.

Зокрема, засуджений дотримувався поглядів щодо нібито "національної дискримінації громадян України, які спілкуються російською мовою".

"Фаріон, відому своєю публічною позицією на захист української мови та культури, він сприймав як людину, яка нібито "розколює народну єдність". На цьому ґрунті в нього й виник умисел на вбивство, який він згодом реалізував, здійснивши смертельний постріл", - йдеться у повідомленні ОГП.

Після оголошення вироку Тетяна Мусихіна, яка входить до групи підтримки Зінченка, заявила, що його захист оскаржуватиме сьогоднішнє рішення Шевченківського райсуду Львова.

Вона стверджує, що у справі є фальсифікації та докази, які, на її думку, не були належно досліджені.

"Маю надію, в апеляції зрозуміють, що ця справа сфальсифікована, і будуть ретельно досліджувати докази невинуватості Зінченка", – зазначила жінка.

Мусихіна додала, що за необхідності захист також звертатиметься до Верховного суду України та Європейського суду з прав людини.

Вбивство Ірини Фаріон

19 липня 2024 року невідомий у Львові вистрілив у професорку, мовознавицю, екснардепку Ірину Фаріон. Нападнику вдалося втекти, а жінка, отримавши поранення голови, через кілька годин після замаху померла в лікарні.

25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві В’ячеслава Зінченка.

Йому інкримінували умисне вбивство Фаріон, пов’язане з виконанням нею громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне поводження з вогнепальною зброєю. З дня затримання Зінченко перебуває під вартою.

Під час досудового розслідування у справі про вбивство мовознавиці призначили понад 60 експертиз, допитали понад 1500 людей та опрацювали записи з камер відеоспостереження. На початку 2025 року розпочався судовий розгляд справи.

17 вересня 2026 року суд завершив судові дебати у справі та пішов до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

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