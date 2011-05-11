На Луганщині викрили «цвинтарне» ОЗГ

Луганська область. 11 травня. УНІАН. На Луганщині викрили організовану злочинну групу, яка незаконно наживалася на похоронних послугах.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю УМВС України в Луганській області, в ході проведення оперативних заходів працівники УДСБЕЗ обласного управління виявили організовану злочинну групу, до складу якої входили посадові особи ритуальної служби, що мала статус спеціалізованого комунального підприємства міської ради. Організатором злочинної групи виявився директор цього підприємства, а подільниками в злочинній діяльності були заступник і доглядач цвинтарів.

Щоб покращити матеріальне ставище підприємства, посадовці прийняли рішення внести незаконні зміни до тарифів із надання ритуальних послуг, що раніше були встановлені рішенням виконавчого комітету міської ради.

«Шахраями був сфабрикований фінансовий документ, що відображав нові незаконні тарифи. Після цього фальшивка була передана директором ритуальної служби на підпис головному бухгалтерові даного підприємства. В ході оперативних заходів з'ясувалося, що очільник ОЗГ ввів в оману довірливу фінансистку та зміг переконати її в тому, що при розрахунках розмірів нових тарифів усі норми закону були неухильно дотримані. І таким чином, не підозрюючи про злочинну змову, вона залишила свій автограф на сфальсифікованому документі», - зазначається у повідомленні.

Надалі директор ритуальної служби видав новий підроблений документ - наказ «Про застосування тарифів», на підставі якого давався дозвіл для введення «грабіжницьких цін» на траурні послуги для громадян. З лютого 2010 року вони подорожчали в цьому місті майже вдвічі.

Після того, як були розроблені й оформлені незаконні завищені тарифи на надання ритуальних послуг, підприємцям міста, які займаються похоронним сервісом, був спрямований новий договір «Про надання ритуальних послуг». Цей документ був призначений для ознайомлення та подальшої комерційної діяльності на «траурному поприщі». Виходило, що виконавець послуг, тобто та чи інша приватна похоронна фірма, повинна вносити до міської ритуальної служби додатковий (незаконний) добровільний внесок у розмірі 115 гривень з кожного поховання. Ці засоби нібито призначалися на розвиток і утримання міських цвинтарів. Таким чином, на підставі даного сфальсифікованого наказу суб'єкти приватного бізнесу змушені були стягувати зазначені завищені тарифи зі своїх клієнтів.

В ході оперативних заходів правоохоронцями було встановлено 353 особи, які визнані потерпілими. У результаті ревізій, проведених фахівцями КРУ, Антимонопольного комітету, інспекції з контролю за цінами, та судово-бухгалтерської експертизи загальна сума матеріальних збитків, заподіяних членами злочинної ритуальної групи, склала 129 тисяч 400 гривень.

Усім членам злочинної групи пред'явлене обвинувачення, вони заарештовані.

З метою забезпечення відшкодування матеріального збитку накладений арешт на майно обвинувачуваних, включаючи і їхні квартири, на суму 250 тисяч гривень.

У ході розслідування даної кримінальної справи було виявлено ще ряд правопорушень скоєних зазначеними особами, за фактами яких були додатково порушено ще 5 кримінальних справ.