На Одещині з хабарем затримано начальника прикордонного поста

Одеська область. 12 травня. УНІАН. На Одещині місцеві правоохоронці затримали за хабарництво начальника Приморського прикордонного поста патрульної служби однієї з військових частин Державної прикордонної служби України.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матералами УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області військовою прокуратурою Одеського гарнізону порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно начальника Приморського прикордонного поста патрульної служби однієї з військових частин Державної прикордонної служби України.

Він отримав 1,8 тис. грн. хабара від жителя одного із сіл Білгород-Дністровського району Одеської області за непритягнення його до адміністративної відповідальності за порушення правил вилову риби в Чорному морі.

Військового затримано.

