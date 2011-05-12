Міліціонери затримали іноземця, який взяв дівчину в заручниці

Київ. 12 травня. УНІАН. У Києві працівники міліції затримали іноземця та двох киян, які взяли дівчину-іноземку в заручниці вимагаючи за її звільнення від батьків викуп в розмірі 180 тисяч доларів США.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю МВС України, у Києві в результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали 40-річного іноземця та двох безробітних киян, віком 31 та 48 років.

Попередньо встановлено, що вони 6 березня минулого року в місті Одесі, використовуючи форму працівників міліції, захопили 22-річну іноземку та вивезли її до Бориспільського району Київської області, де впродовж двох діб утримували в орендованому будинку.

За її звільнення від батьків викраденої вимагали 180 тисяч доларів США.

Після отримання викупу, заручницю було відпущено.