Затримано нападників на "ювелірку" в Чернівцях

Чернівці. 13 травня. УНІАН. У Чернівцях затримано зловмисників, які пограбували ювелірній магазин у центрі міста. Про це УНІАН повідомив начальник управління МВС України у Чернівецькій області, генерал-майор Микола Харабара.

Нагадаємо, 9 квітня в центрі Чернівців на вулиці Гоголя у магазин, який спеціалізується на продажі дорогоцінних металів увірвалися двоє чоловіків, які встигли за три хвилини розбити вітрини та викрасти золоті вироби. На момент пограбування у приміщенні магазину перебувало двоє осіб ще двоє забезпечували відхід, посадку в машину і від’їзд. Двоє забігши в магазин, змусили продавців лягти на підлогу під погрозою вчинення насильницьких дій, миттєво, маючи для цього металеві предмети, вони розбили п’ять вітрин та заволоділи золотими виробами.

За словами Миколи Харабари, за 20 днів цей злочин було розкрито.

«На сьогодні троє із активних учасників злочинного угрупування, які мають пряме відношення до скоєння цього злочину, затримано. Із них двоє – вихідці із Донецької області і чернівчанин. Організатор злочину і угрупування – теж чернівчанин. Але він встиг виїхати з України», – зазначив Микола Харабара.

Як зазначають правоохоронці, частину золотих прикрас, які були викрадені, вже вилучено. Певна частка майна була реалізована у Чернівцях, а більша за межами міста.

Відомо, що і організатор, і виконавці з Донецької області відбували міру покарання разом. Організатор пограбування перебував у місці позбавлення волі за скоєння розбійного нападу, інші, донецькі, тричі судимі. В тому числі один із них за пограбування.

Усі затримані перебувають в слідчому ізоляторі.