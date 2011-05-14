У Херсоні в ДТП з маршруткою травмовано 12 чоловік
12:13, 14 травня 2011Кримінал
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Автобус наїхав на електроопору
Херсон. 14 травня. УНІАН. У Херсоні 13 травня, вдень, маршрутний автобус ”РУТА 19 СПГ” скоїв наїзд на електроопору, що знаходилася праворуч по ходу руху автобуса.
Внаслідок ДТП, як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ Херсонської області, травмовано 12 пасажирів.
Згідно з повідомленням, винуватцем ДТП був водій маршрутки, який ”відволікся від управління автотранспортом”.
Проте, сам водій маршрутки стверджує, що його автобус «підрізали», після чого він не справився з керуванням і врізався в стовп.
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