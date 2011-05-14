У Херсоні в ДТП з маршруткою травмовано 12 чоловік

Херсон. 14 травня. УНІАН. У Херсоні 13 травня, вдень, маршрутний автобус ”РУТА 19 СПГ” скоїв наїзд на електроопору, що знаходилася праворуч по ходу руху автобуса.

Внаслідок ДТП, як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ Херсонської області, травмовано 12 пасажирів.

Згідно з повідомленням, винуватцем ДТП був водій маршрутки, який ”відволікся від управління автотранспортом”.

Проте, сам водій маршрутки стверджує, що його автобус «підрізали», після чого він не справився з керуванням і врізався в стовп.