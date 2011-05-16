На Вінниччині викрито підприємство, яке «бодяжило» алкоголь для Києва

Вінниця. 16 травня. УНІАН. У Вінницькій області правоохоронці викрили підприємство та затримали групу осіб, які займались виробництвом і постачанням фальсифікованих спиртних напоїв для продажу у Київській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив перший заступник начальника Управління МВС у Вінницькій області, керівник вінницького УБОЗу Валерій ПАСТУХ.

За його словами, група осіб на підприємстві виготовляла фальсифіковані спиртні напої. «Не маючи ліцензії на оптову торгівлю, вони закупили нелегально спирт, купили підробні марки, незаконно купили пляшки і пробки та в одному з районних центрів розливали спиртні напої, які повинні були їхати для реалізації у Київську область», - сказав В.ПАСТУХ.

Оперативники затримали вантажівку з 12 тисячами пляшок підроблених горілчаних виробів.

«Після того, як було порушено кримінальну справу, ми провели там обшук. Оскільки підприємство не маленьке, обшук проводився 2 дні. В результаті обшуку вилучено 15 тисяч літрів спирту етилового, 8 тисяч літрів спиртово-водної суміші для приготування горілки, пакувальна тара, скло – 2200 пляшок, акцизні марки – 2800 штук. Всього вилучено майже на мільйон гривень», - повідомив В.ПАСТУХ.

Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу (незаконне придбання, збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів). «Проте я думаю, що в ході розслідування цієї кримінальної справи її буде перекваліфіковано як справу за більш тяжкий злочин і ми його вже бачимо – там діяла організована група. Наразі затриманий організатор групи й людина, яка займалась закупкою марок, тари, а також організатор виробництва – вони допитані у справі», - сказав В.ПАСТУХ.