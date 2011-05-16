На Черкащині п‘яний водій перевозив 1400 літрів спирту

Черкаси. 16 травня. УНІАН. У місті Кам`янка Черкаської області працівники ДАІ зупинили нетверезого водія, який у власному мікроавтобусі «Фіат-Дукато» перевозив 1400 літрів спирту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в Черкаській області, 35-річний місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, перевозив 7 бочок (по 200 літрів кожна) спирту.

Водій та автомобіль були доставлені до Кам`янського райвідділу міліції.