На Сумщині СБУ затримала 37 тонн контрабандних горіхів

Суми. 18 травня. УНІАН. У Сумській області співробітники СБУ затримали контрабандну партію горіхів та насіння на суму понад 2 млн. грн. загальною вагою близько 37 тонн.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ у Сумській області, на митному посту «Велика Писарівка» Сумської митниці було затримано два великовантажних автомобілі із ядрами волоського горіха та насіння. Товаро-супровідні документи виявилися підробленими.

Прокуратурою Сумської області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 201, а також ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 (замах на вчинення контрабанди, службове підроблення та використання завідомо підроблених документів) Кримінального кодексу України.