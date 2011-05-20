Україна потрапила в число найбільш корумпованих країн

Київ. 20 травня. УНІАН. Широке поширення корупції й хабарництва в Україні визнали 91% підприємців, опитаних аудиторською компанією Ernst & Young.

По цьому показнику країна зайняла 24-те, передостаннє місце в Європі, пише "Комерсант-Україна".

Компанія Ernst & Young представила дослідження корпоративного шахрайства й корупції у країнах Європи. Це вже другий звіт, який зачіпає Україну. Цього року серед 2300 респондентів (від рядових співробітників до керівників вищої ланки) з 25 європейських країн було опитано 100 представників великих українських компаній.

91% українських підприємців вважають, що хабарництво й корупція в нашій країні широко поширені.

За цим показником Україна поступається лише Росії (93%), тоді як у середньому по Європі він склав 62%. Але якщо в Європі про збільшення рівня корупції цього року повідомили 40% респондентів-підприємців, то в Україні - 55%.

Серед іншого фахівці Ernst & Young виявили ще одну проблему. Якщо торік 24% українських респондентів заявили їм про виявлення в останні два роки фактів зловживань серед своїх співробітників, то в нинішньому році - лише 16%.

"Зниження рівня шахрайства можна пояснити завершенням впливу кризи з одного боку і посиленням функції протидії шахрайству в компаніях - з іншого: великі компанії всі частіше залучають нас для сприяння в розробці й впровадженні відповідних програм", - каже старший менеджер групи розслідувань шахрайства й сприяння в спірних ситуаціях російського офісу Ernst & Young Андрій Новіков.

"Можливо, українські компанії стали більш закритими й про факти виявленого шахрайства відомо лише підрозділам внутрішньої безпеки", - припускає голова групи розслідувань шахрайства і сприяння в спірних ситуаціях українського офісу Ernst & Young Олена Ісаєва.

У Росії ситуація зворотна: якщо торік про факти шахрайства заявляло 10% респондентів, то зараз - 37%.

Рівень зафіксованого в Україні корпоративного шахрайства ненабагато вищий за середній показник по розвинених країнах (13%) і кращий за показник країн, які розвиваються (20%). Аналогічний показник - 16% - у Ірландії й Румунії, а в сусідній Польщі він склав 19%. Найменший - у Словаччині, 5%.

Водночас, у рейтингу Інституту розвитку менеджменту швейцарської бізнес-школи (IMD) Україна за показником рівня корупції Україна зайняла останнє місце, опинившись на одну позицію нижче Росії.

При цьому Україна зберегла в рейтингу IMD 57-му позицію за конкурентоспроможністю серед 59 досліджуваних країн, випередивши лише Хорватію й Венесуелу.