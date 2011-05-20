На Херсонщині виробляли фальсифіковані агрохімікати

Київ. 20 травня. УНІАН. На Херсонщині, під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання, працівники столичного управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю спільно з працівниками управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС в Херсонській області викрили підпільне виробництво фальсифікованих агрохімікатів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України, встановлено, що зловмисники в складському приміщенні одного з селищ Білозерського району налагодили фасування фальсифікованих засобів для захисту рослин.

Під час санкціонованого обшуку підпільного цеху було виявлено та вилучено понад 400 тонн фальсифікованих засобів для захисту рослин із незаконно нанесеними товарними знаками відомих вітчизняних та іноземних брендів. За попередніми розрахунками загальна вартість вилученого складає понад 20 мільйонів гривень.

Наразі встановлюється особи, причетні до виготовлення та збуту фальсифікованих агрохімікатів.

Після проведення досліджень фальсифікованої продукції буде вирішене питання щодо порушення кримінальної справи за ст. 227 (випуск або реалізація недоброякісної продукції) та ст. 229 (незаконне використання знаків для товарів і послуг) Кримінального кодексу України, за якими передбачено позбавлення волі на строк від трьох до шести років з конфіскацією та знищенням вказаної продукції.