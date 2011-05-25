Білоруси перейшли кордон, щоб пограбувати магазин. Відео

Рівне. 25 травня. УНІАН. У Рівненській області білоруси пограбували магазин в селі Соломир Зарічненського району.

Зловмисники перетнули державний кордон і в селі вони зайшли в перший магазин, який трапився їм на дорозі. Діставши ніж, білоруські гості наказали продавщиці мовчати, і забрали все, що, змогли унести – харчі, алкоголь, парфуми та бюжетерію – загалом, три сумки.

Правоохоронці спільно із прикордонниками затримали зловмисників за 50 метрів від кордону.

На чоловіка та жінку прикордонники склали два адмінпротоколи: за незаконний перетин кордону та злісну непокору. Після цього білоруських гостей передали правоохоронцям.

За розбійний напад на магазин затриманим жителям Пінська загрожує до 10 років позбавлення волі.