Білоруси перейшли кордон, щоб пограбувати магазин. Відео

09:00, 25 травня 2011
Кримінал
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Затримано чоловіка та жінку

Рівне. 25 травня. УНІАН. У Рівненській області білоруси пограбували магазин в селі Соломир Зарічненського району.

Зловмисники перетнули державний кордон і в селі вони зайшли в перший магазин, який трапився їм на дорозі. Діставши ніж, білоруські гості наказали продавщиці мовчати, і забрали все, що, змогли унести – харчі, алкоголь, парфуми та бюжетерію – загалом, три сумки.

Правоохоронці спільно із прикордонниками затримали зловмисників за 50 метрів від кордону.

На чоловіка та жінку прикордонники склали два адмінпротоколи: за незаконний перетин кордону та злісну непокору. Після цього білоруських гостей передали правоохоронцям.

За розбійний напад на магазин затриманим жителям Пінська загрожує до 10 років позбавлення волі.

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