СБУ затримала групу іноземців-нелегалів

Запоріжжя. 25 травня. УНІАН. Співробітниками управління СБУ в Запорізькій області затримана група іноземців, які незаконно проникли на територію України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ в Запорізькій області чотирьох громадян РФ, які незаконно перетнули державний кордон України було затримано в ході спецоперації, що проводилася на території Сумської області співробітниками УСБУ та працівниками Управління по боротьбі зі злочинами у сфері торгівлі людьми ГУ МВС у Запорізькій області.

«У ході спецоперації було встановлено, що зловмисники, один з яких перебував на території РФ у федеральному розшуку, дісталися до Білгорода на автомобілі і, використовуючи систему супутникової навігації, перетнули державний кордон України поза пунктом прикордонного контролю. Усі четверо були затримані в районі с. Велика Писарівка Сумської

області», - повідомили в УСБУ в Запорізькій області.

На сьогоднішній день відносно затриманих громадян РФ слідчим управлінням УСБУ в Запорізькій області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.332 Кримінального кодексу України - «незаконне переправлення громадян через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб».

Ведеться слідство.

За неофіційними даними, група і «операція» з перетинану кордону РФ і Україна були організовані жінкою - дружиною, затриманого, який перебуває в розшуку на території Росії, яка таким чином намагалася сховати чоловіка від правосуддя, проте була затримана разом з чоловіком і двома спільниками.

Довідка УНІАН, ч. 2 ст.332 Кримінального кодексу України - «Незаконне переправлення громадян через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб» передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.