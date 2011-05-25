На Дніпропетровщині в ДТП потрапив автобус зі школярами

Дніпропетровськ. 25 травня. УНІАН. Сьогодні, 25 травня, близько 18.00 неподалік від села Братське Солонянського району Дніпропетровської області у ДТП потрапив автобус, що перевозив дітей і їх батьків.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Дніпропетровській області, автобус «Scania» виконував замовний рейс по маршруту Запоріжжя – Новомосковськ. У салоні знаходилися більше 30 новомосковських школярів і їх батьків, які поверталися з екскурсії додому.

На автодорозі, неподалік від села Братське, у автобуса лопнуло праве переднє колесо, внаслідок чого машина перекинулася на бік.

За попередніми даними під час аварії постраждали 7 осіб – один дорослий та шестеро дітей, але тяжких тілесних ушкоджень ніхто не отримав. Постраждалі були терміново направлені до лікарень.

Наразі на місці аварії працюють міліція, бригади швидкої медичної допомоги та МНС.