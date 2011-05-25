На Дніпропетровщині в ДТП потрапив автобус зі школярами

22:24, 25 травня 2011
Кримінал
0 0

Травмовано 7 осіб

Дніпропетровськ. 25 травня. УНІАН. Сьогодні, 25 травня, близько 18.00 неподалік від села Братське Солонянського району Дніпропетровської області у ДТП потрапив автобус, що перевозив дітей і їх батьків.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Дніпропетровській області, автобус «Scania» виконував замовний рейс по маршруту Запоріжжя – Новомосковськ. У салоні знаходилися більше 30 новомосковських школярів і їх батьків, які поверталися з екскурсії додому.

На автодорозі,  неподалік від села  Братське, у автобуса лопнуло праве переднє колесо, внаслідок чого машина перекинулася на бік.

За попередніми даними під час аварії постраждали 7 осіб – один дорослий та шестеро дітей, але тяжких тілесних ушкоджень ніхто не отримав. Постраждалі були терміново направлені до лікарень.

Наразі на місці аварії працюють міліція, бригади швидкої медичної допомоги та МНС.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter