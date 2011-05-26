У Кременчуку вибухнув магазин піротехніки. Фото
15:28, 26 травня 2011Кримінал
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З-під уламків витягують людей
Кременчук. 26 травня. УНІАН. У Кременчуку Полтавської області вибухнув магазин піротехніки.
Як передає кореспондент УНІАН, вибух стався сьогодні близько 12.30 в цегляній одноповерховій будівлі магазина, що стояла окремо. Одна з її стін зруйнована повністю, завалені бетонні перекриття.
В даний момент на місці події працюють рятувальники, які витягують людей з-під уламків. Зокрема, вже дістали 32-річну жінку, яку привалило бетонною стіною. Вона в свідомості, лікарі припускають, що у неї кілька переломів.
Піротехніка, що є в магазині, продовжує вибухати. На місці події працюють фахівці МНС, лікарі швидкої допомоги.
Обставини інциденту з`ясовуються.
Фото з сайту ТелеграфЪ
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