У Кременчуку вибухнув магазин піротехніки. Фото

Кременчук. 26 травня. УНІАН. У Кременчуку Полтавської області вибухнув магазин піротехніки.

Як передає кореспондент УНІАН, вибух стався сьогодні близько 12.30 в цегляній одноповерховій будівлі магазина, що стояла окремо. Одна з її стін зруйнована повністю, завалені бетонні перекриття.

В даний момент на місці події працюють рятувальники, які витягують людей з-під уламків. Зокрема, вже дістали 32-річну жінку, яку привалило бетонною стіною. Вона в свідомості, лікарі припускають, що у неї кілька переломів.

Піротехніка, що є в магазині, продовжує вибухати. На місці події працюють фахівці МНС, лікарі швидкої допомоги.

Обставини інциденту з`ясовуються.

Фото з сайту ТелеграфЪ

