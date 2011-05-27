У Києві посилено охорону громадського порядку

Київ. 27 травня. УНІАН. У Києві у зв’язку з проведенням у навчальних закладах свята «Останнього дзвоника» посилено охорону громадського порядку та збільшено кількість патрулів біля традиційних місць проведення масових гулянь.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України у м. Києві, для забезпечення правопорядку начальником київської міліції підписано відповідне розпорядження, зокрема, щодо наближення до місць відпочинку та водоймищ патрулів міліції. У ці дні охорону громадського порядку в Києві забезпечуватимуть близько 3 тис. працівників міліції, буде посилено патрулювання центра міста, центральних станцій метрополітену, набережної та станцій метро, які наближені до водоймищ.

Водночас, з метою запобігання протиправним діям та правопорушенням проведено відповідні бесіди із адміністраціями навчальних закладів.

Також до охорони порядку залучатиметься міліція у справах неповнолітніх.