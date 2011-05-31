СБУ піймала держвиконавця з хабарем у 350 тисяч
12:17, 31 травня 2011Кримінал
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Взяли «на гарячому»
Київ. 31 травня. УНІАН. Співробітники столичного Управління СБУ затримали «на гарячому» головного державного виконавця відділу Державної виконавчої служби ГУ юстиції у Київській області.
Як повідомили УНІАН у прес-секторі УСБУ в м.Києві, 27 травня співробітники СБУ затримали зловмисника під час одержання ним грошової винагороди у розмірі 350 тисяч гривень за скасування постанови про стягнення з громадянина виконавчого збору, зняття арешту з майна та заборони виїзду за кордон.
За матеріалами Управління СБУ у м. Києві столичною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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