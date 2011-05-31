На Львівщині КАМАЗ «вбив» свого власника

14:29, 31 травня 2011
Кримінал
0 0

Трагедія на Дрогобиччині

Львівська область. 31 травня. УНІАН. На Львівщині під час ремонту власного автомобіля КАМАЗ трагічно загинув 55-річний  житель  одного із сіл Дрогобицького району.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 30 травня чоловік на власному обійсті займався ремонтом своєї вантажівки КАМАЗ.

«У той момент, коли він намагався прикрутити заднє колесо автомобіля, через поношеність диска колеса, під тиском повітря, з нього вискочило штопорне кільце та нанесло чоловікові тілесні ушкодження», - поінформувало джерело.

Потерпілого з важкою відкритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку та пошкодженям кісток черепа  було доставлено в лікарню. Проте, травми виявилися несумісні з життям і чоловік помер.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter