2-річний хлопчик випав з вікна третього поверху
15:26, 31 травня 2011Кримінал
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Дитина в реанімації
Вінниця. 31 травня. УНІАН. У м. Бершадь Вінницької області 2-річна дитина випадково випала з вікна третього поверху. Про це зазначено у довідці, оприлюдненій 31 травня прес-службою УМНС у Вінницькій області.
Згідно із повідомленням, хлопчик, знаходячись без догляду батьків, 29 травня випав з вікна третього поверху.
Дитина госпіталізована у реанімаційне відділення центральної районної лікарні з закритою-черепно-мозкова травмою, забоєм м’яких тканин голови і колінних суглобів.
На даний час потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні лікарні.
Стан стабільний.
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