9-річного хлопчика вбив кінь

Вінниця. 31 травня. УНІАН. У місті Могилів-Подільський Вінницької області внаслідок удару коня помер 9-річний хлопчик. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області.

Нещасний випадок трапився 27 травня. Хлопчик 2002 року народження, граючись біля свого дому підійшов до коня, який пасся на узбіччі. Кінь вдарив хлопця копитом по шиї, завдавши дитині травму, несумісну з життям.

Швидка медична допомога, яка прибула до місця події, зафіксувала смерть дитини.