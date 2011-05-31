Екс-начальника райвідділу міліції засуджено до 8 років в’язниці

Крим. 31 травня. УНІАН. Колишній начальник Первомайського райвідділу міліції Криму Олексій Буркун засуджений до 8 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем, крадіжку майна у великих розмірах, шахрайство, зберігання та збут наркотиків наркозалежним особам для їх подальшого затримання. Про це УНІАН повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Наглядове відомство довело в суді інкриміновані О.Буркуну злочини, скоєні в 2005-2007 роках на посаді начальника відділу карного розшуку міськвідділу міліції Джанкоя.

«Красногвардійський районний суд призначив «перевертневі» покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Засуджений також позбавлений звання капітана міліції та права впродовж трьох років обіймати посади в правоохоронних органах», - говориться в повідомленні.

Вирок не набув чинності й може бути оскаржений.

Як повідомляв УНІАН, О.Буркун був затриманий восени 2008 року. Справа стосовно нього пішла до суду навесні 2009 р. У звинуваченні було 24 епізоди злочинної діяльності.

Красногвардійський райсуд взимку 2009 року призначив міліціонерові три роки в`язниці. За ініціативою прокуратури вирок було скасовано як незаконний, а справу - направлено на новий розгляд.