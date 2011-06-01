Чиновницю Севастопольської міськради засуджено до 5 років

Севастополь. 1 червня. УНІАН. Ленінський районний суд міста Севастополя засудив до п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном три роки колишню завідуючу відділу оренди комунального майна Фонду комунального майна Севастопольської міськради за отримання хабара.

Про це УНІАН повідомили у ВЗГ УМВС України в м. Севастополі.

У кінці літа минулого року співробітникам УБОЗ УМВС України в м. Севастополі надійшла оперативна інформація про те, що завідувачка відділу оренди ФКМ вимагає хабарі.

Співробітники міліції перевірили інформацію і встановили, що у ФКМ звернувся чоловік, щоб взяти участь в конкурсі на право оренди не житлового приміщення. Використовуючи своє службове становище, чиновниця запропонувала підприємцеві виграти конкурс, заплативши їй 2 тисячі доларів США.

Жінка запропонувала підприємцеві оформити договір оренди ще на два об'єкти, природно за додаткову плату. «Оптовому покупцеві» була зроблена знижка, за кожен наступний об'єкт вона зажадала 1,5 тисячі доларів США. Під час отримання хабара, чиновниця була затримана у себе в кабінеті співробітниками УБОЗ УМВС України в м. Севастополі.

Крім того, рішенням суду хабарницю позбавили права обіймати посади, пов'язані з виконання організаційно-розпорядливих функцій строком на два роки.