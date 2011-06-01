В Івано-Франківську за хабар засуджено двох посадовців

Івано-Франківськ. 1 червня. УНІАН. В Івано-Франківську за матеріалами СБУ за хабар засуджено двох посадовців. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Набрав законної сили вирок Івано-Франківського міського суду у кримінальній справі, порушеної за матеріалами СБУ прокуратурою міста, стосовно двох службових осіб, які на час вчинення злочину обіймали керівні посади у інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Івано-Франківської області.

У липні 2009 року співробітники СБУ затримали на місці скоєння злочину начальника інспекції та начальника одного з її управлінь. Чиновники вимагали у підприємця 5 тисяч гривень за видачу йому ліцензії на право провадження діяльності, пов’язаної з будівництвом.

Підприємець, у якого посадовці вимагали хабара, здійснив усі передбачені законом дії для отримання такої ліцензії, надав потрібні документи та сплатив відповідні збори. Чиновники інспекції Архбудконтролю в області вимагали у нього хабар лише за видачу ліцензії на руки. Співробітники СБУ затримали посадових осіб під час одержання грошей від підприємця.

Вироком суду начальника інспекції засуджено до позбавлення волі на термін 2 роки, а начальника управління на 1 рік 5 місяців. Суд також позбавив їх права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням функцій представника влади чи виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій терміном на 3 роки кожного.