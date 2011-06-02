На Волині чоловік убив дружину молотком

Волинь. 2 червня. УНІАН. У місті Устилуг Волинської області чоловік убив власну дружину, після чого наклав на себе руки.

У квартирі правоохоронці виявили тіла 57-річного чоловіка та 55-річної жінки, повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.

З’ясувалося, що під час побутової сварки чоловік убив дружину молотком, а сам загинув, приєднавши до руки дріт, підключений до електромережі.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Призначено ряд експертиз, за результатами яких буде вирішено питання щодо подальшого провадження кримінальної справи.