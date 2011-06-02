Наливайченко ініціює судові позови до влади Одеси

Київ. 2 червня. УНІАН. Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО ініціює судові позови до місцевої влади Одеси за її бездіяльність та зловживання службовим становищем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це він заявив під час перебування в Одесі.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що для таких позовів є реальні юридичні підстави і «Наша Україна» готова підтримати місцевих жителів юридично.

«Антисоціальні дії цієї влади мають всі ознаки службових злочинів. Якщо за перевищення службових повноважень вже переслідують навіть колишніх міністрів і Президента, то настав час переслідувати і чинну владу. Говорити про злочини слід не через декілька років, а зараз. На наші запити і до прокуратури, і до обласної влади відповідей немає – це означає, що влада не чує нікого. Настав час їм нести відповідальність за це», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Якщо, працюючи у владі, не дбаєш про людей і зловживаєш повноваженнями, то повинен сидіти у тюрмі», - наголосив він.

Голова політради «Нашої України» нагадав, що міська влада Одеси використала на червоні прапори втричі більше коштів, ніж на соціальний захист ветеранів війни за рік.

«Це службовий злочин, це злочин проти ветеранів», - вважає В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, підставою для відповідальності влади може стати і незаконне рішення про позбавлення приміщень мережі соціальних їдалень «Ветеран», і злочинні дії влади проти журналістів і опозиційних видань.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО та член політради партії Данило ЛУБКІВСЬКИЙ в Одесі взяли участь в акції «Владу під контроль», організованій місцевим осередком «Нашої України».

На площі перед Одеською облдержадміністрацією зібралися жителі міста, представники громадських організацій, активісти партії з копіями своїх скарг та безрезультатних звернень до органів влади. Усі ці документи були прикріплені до символічної «дошки ганьби влади». Вже за декілька годин вся дошка заповнилася цими аркушами паперу, наочно демонструючи купу невирішених проблем простих громадян та неспроможність влади їх вирішити. Активісти партії взяли під контроль кожну скаргу і за результатами опрацювання підготують депутатські запити і звернення з метою привернути увагу до проблем людей, йдеться у повідомленні.

Про розгортання «Нашою Україною» кампанії «Владу - під контроль!», спрямованої на захист українських громадян від свавілля та зловживань чиновників усіх рівнів, було заявлено під час перебування В.НАЛИВАЙЧЕНКА в Одесі 5 квітня. У рамках кампанії «Наша Україна» розпочала громадянський загальноукраїнський моніторинг дій влади на відповідність чинному законодавству.