Київ. 4 червня. УНІАН. Колишнє керівництво Держкомрезерву звинувачується у розкраданні 22,4 млн. грн. державних коштів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації України.

Зокрема, у ході слідства встановлено, що впродовж 2009 року колишні керівники Державного комітету України з матеріального резерву незаконно перерахували з рахунку відомства на рахунки приватних підприємств 22,4 млн. грн. за зерно пшениці та жита. Однак фактично зерно на склади системи державного резерву не надходило. Незаконно отримані кошти обвинувачені використали на придбання нерухомості та автотранспортних засобів, зазначили в ДПА.

За даними податкової, восьмеро обвинувачених вже закінчили ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Для затвердження обвинувального висновку та направлення за підсудністю Слідче управління податкової міліції передало її до Генеральної прокуратури України.

За розкрадання державних коштів, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та службове підроблення обвинуваченим загрожує покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, додали в прес-службі ДПА України.