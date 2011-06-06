На Одещині викрито чиновницю-хабарницю

Вимагала $1тис.

Одеса. 6 червня. УНІАН. В Одеській області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили директора комунального підприємства. Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, жінка вимагала та отримала 1 тисячу доларів США хабара від приватного підприємця за узгодження місця розташування торгівельного майданчика на території міського пляжу. Прокуратура міста порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 «Одержання хабара» КК України.

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