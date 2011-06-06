У Миргороді з міліцейського ізолятора втекло двоє підсудних

Полтава. 6 червня. УНІАН. У Миргороді Полтавської області з-під варти з ізолятора тимчасового тримання міськвідділу міліції втекли двоє підсудних. Про це повідомили у відділі зі зв`язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області.

За їх даними, втікачам 24 і 25 років.

На доручення начальника Управління внутрішніх справ у Полтавській області Олександра РУДЯКА створена спеціальна комісія УМВС, яка спільно з представниками прокуратури вивчає обставини втечі.

«Прикмети Олександра МАЛЯРА: на вигляд 25-30 років, зріст 171-175 см, волосся чорного кольору коротке, очі сірого кольору. Особливі прикмети: на плечах і колінах татуїровка у формі «зірки», на животі зліва - татуїровка у вигляді «ордена», на лівій руці - наколка у вигляді «браслета». Був одягнений у шорти чорного кольору з білими смужками і гумові тапочки. Прикмети Юрія СЕНИКА: на вигляд 25-30 років, зріст 177 см, волосся темне, очі карі. Особливі прикмети: на лівому плечі – (татуїровка – УНІАН) погона з написом «БУР», на колінах обох ніг - татуїровка у формі «зірки». Був одягнений у футболку сірого кольору, темні шорти і гумові тапочки», - говориться в повідомленні.

Міліція вживає заходів зі встановлення місця знаходження втікачів.