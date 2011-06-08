В Одесі на хабарі затримано чиновницю

Одеса. 8 червня. УНІАН. Співробітники Управління Державної служби боротьби з економічними злочинами затримали за хабар головного спеціаліста Управління у справах захисту прав споживачів в Одеській області.

Про це повідомили сьогодні УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Одеського обласного управління міліції.

За даними правоохоронців, 32-річна чиновниця вимагала та отримала хабара в розмірі 4 тис. грн. від підприємця за зменшення суми штрафних санкцій за викритим порушенням. З місця події вилучено предмет хабара та інші речові докази.

Слідчим прокуратури міста Одеси стосовно затриманої порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.