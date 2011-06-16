В Івано-Франківську суди відбуватимуться в режимі он-лайн

Івано-Франківськ. 16 червня. УНІАН. Сьогодні в Івано-Франківську презентували відкриту систему відеоконференцзв’язку між Апеляційним судом Івано-Франківської області та слідчим ізолятором.

Як повідомили УНІАН в Апеляційному суді, презетувала систему голова Апеляційного суду Івано-Франківської області Надія СТЕФАНІВ.

За її словами, йдеться про «проведення судових засідань у кримінальних справах у режимі відеоконференції, за умовами якої склад суду, прокурор, а, можливо, і захисник знаходяться у приміщенні суду, а підсудний чи засуджений, який утримується під вартою, знаходиться у приміщенні слідчого ізолятора».

«Тобто, ми маємо можливість чути, бачити тих, хто знаходиться у слідчому ізоляторі, а відповідна особа, яка засуджена і подала апеляційну скаргу, має можливість бачити усіх учасників судового процесу і брати участь у судовому засіданні в режимі он-лайн. Така можливість проведення дистанційного допиту передбачена діючим кримінально-процесуальним законодавством та статтею 303 Кримінально-процесуального кодексу України»», - уточнила Н.СТЕФАНІВ.

«У цій програмі не братимуть участь справи, у яких особа має психічні чи фізичні відхилення або покаранням за вчинення злочину є довічне ув’язнення, - зауважила Н.СТЕФАНІВ. - У якому режимі буде відбуватися слухання, вирішуватиме суд, але думка ув’язненого обов’язково буде врахована».

Довідка УНІАН. Система відеоконференцзв’язку між судом і слідчим ізолятором встановлена в Україні вперше. Проект реалізовано за підтримки Міжнародної організації з міграції та сприяння Посольства США в Україні.

У залі суду розміщені дві камери та є окремий монітор для суддів і ще один екран для осіб, які знаходяться у залі засідання. Кімната слідчого ізолятора облаштована однією камерою та моніторами.