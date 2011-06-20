За хабар затримано голову Летичівської РДА та двох посадовців

Хмельницький. 20 червня. УНІАН. У Хмельницькій області за хабар затримано голову Летичівської районної державної адміністрації Л., начальника відділу Держкомзему у Летичівському районі та керуючу справами Летичівської райради (донька Л. - УНІАН).

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Хмельницької обласної прокуратури, чиновників затримано “на гарячому” увечері 19 червня під час передачі частини хабара.

За отриманні кошти керівник району пообіцяла вирішити питання з виділенням 0,5 гектара землі.

Як повідомило кореспонденту УНІАН поінформоване джерело, всього керівник РДА вимагала за вирішення питання 30 тис. дол.

Усі троє підозрюваних зараз перебувають в ізоляторі тимчасового тримання у Хмельницькому.

Наразі прокуратурою області порушено кримінальну справу за ст. 368 ч. 2 Кримінального кодексу (одержання хабара у великому розмірі, або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара). У разі доведення вини підозрюваних їм загрожує позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.