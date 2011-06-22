У Тернополі зіткнулися 7 автомобілів

10:57, 22 червня 2011
Кримінал
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Троє осіб травмовано

Тернопіль. 22 червня. УНІАН. У Тернополі зіткнулися сім автомобілів.

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди облуправління МНС, ДТП сталася вчора. Постраждали троє осіб. Їх доставлено у лікарні Тернополя.

Загалом в аварії зазнали ушкоджень два мікроавтобуса, чотири легкових та один вантажний автомобіль. Останній декілька разів перекинувся.

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