У Тернополі зіткнулися 7 автомобілів
10:57, 22 червня 2011Кримінал
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Троє осіб травмовано
Тернопіль. 22 червня. УНІАН. У Тернополі зіткнулися сім автомобілів.
Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди облуправління МНС, ДТП сталася вчора. Постраждали троє осіб. Їх доставлено у лікарні Тернополя.
Загалом в аварії зазнали ушкоджень два мікроавтобуса, чотири легкових та один вантажний автомобіль. Останній декілька разів перекинувся.
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