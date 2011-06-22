У Тернополі зіткнулися 7 автомобілів

Тернопіль. 22 червня. УНІАН. У Тернополі зіткнулися сім автомобілів.

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди облуправління МНС, ДТП сталася вчора. Постраждали троє осіб. Їх доставлено у лікарні Тернополя.

Загалом в аварії зазнали ушкоджень два мікроавтобуса, чотири легкових та один вантажний автомобіль. Останній декілька разів перекинувся.