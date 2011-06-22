Правопорядок у Львові забезпечують 5 тис. правоохоронців

Львів. 22 червня. УНІАН. Сьогодні у Львові до охорони громадського порядку під час заходів до Дня скорботи і вшанування пам`яті жертв війни залучено, за різними оцінками, понад 5 тис. працівників міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, від ночі і до цього часу у центрі Львова, у місцях проведення можливих масових акцій, а також на всіх прилеглих до центральної частини міста вулицях перебуває надзвичайно велика кількість працівників міліції.

У свою чергу начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Денис Харчук відмовився назвати кількість працівників міліції, які забезпечують правопорядок, зазначивши, що на даний час не зафіксовано жодних порушень громадського порядку. За його словами, представники політичних сил та громадські організації дотримуються рішення суду і відмовилися від проведення своїх акцій, а «для охорони правопорядку задіяно достатньо працівників міліції».

Журналісти та львів’яни мають змогу спостерігати, як біля місць захоронення воїнів Червоної армії дислокується велика кількість бійців спецпідрозділів «Сокіл», «Титан», «Беркут» та представники Внутрішніх військ. У всіх місцях, де люди збираються до поховань вояків, чергують автомобілі «швидкої допомоги».

Спокій і доброзичливість панує між ветеранами Великої Вітчизняної війни, які зібралися на Пагорбі Слави, та львів’янами у вишиванках, які тримають листівки в руках із закликом прийти сьогодні о 19.00 на віче «Пам’ять без агресії», ініційоване громадськими організаціями Львівщини. При цьому один з ветеранів демонструє присутнім вітальну листівку з Днем Перемоги, адресовану йому за підписом Президента Російської Федерації Дмитра Медвєдєва. Ветеран представився Володимиром Федоровичем, колишнім молодшим сержантом Червоної Армії. Це охоче знімають представники російських телеканалів, які також беруть інтерв’ю у представників як праворадикальних сил, так і лідерів лівих і ветеранських організацій.