СБУ розслідує справу проти колишнього начальника ГУ КМДА

Київ. 22 червня. УНІАН. Слідчий відділ Управління СБУ в Києві розслідує кримінальну справу за обвинуваченням колишнього начальника Головного управління економіки та інвестицій КМДА у розтраті грошових коштів комунального підприємства «Київреклама».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ.

Досудовим слідством встановлено, що у квітні 2010 року директор комунального підприємства за попередньою змовою з начальником ГУ економіки та інвестицій Київської міської держадміністрації шляхом зловживання службовим становищем вчинили розтрату грошових коштів підприємства на суму 2 млн. 464 тис. грн.

1 лютого 2011 року Управлінням СБУ в Києві щодо цих осіб було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Досудове слідство щодо колишнього директора КП «Київреклама» наразі завершено та направлено до суду.

Тим часом колишнього начальника ГУ економіки та інвестицій КМДА 19 квітня 2011 року оголошено у міжнародний розшук.

Водночас в Генеральній прокуратурі УНІАН зазначили, що поки не володіють інформацією про затримання чи арешт цього посадовця. Але запевнили, що в разі, якщо Інтерпол звернеться до Генпрокуратури з цього приводу, то будуть порушувати питання про екстрадицію.

У свою чергу в МВС України зазначили, що Інтерпол перевіряє зазначену інформацію, але поки що підтвердження не отримано.