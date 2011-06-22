В Одеській області розбився літак

Одеса. 22 червня. УНІАН. Сьогодні на полі неподалік від села Олексіївка Котовського району зазнав аварії однопілотний літак «Бекас», який виконував обробку сільгоспугідь гербіцидами.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні МНС в Одеській області.

Загинув 62-річний пілот.

Фахівці вивчають причини і обставини падіння літака і загибелі професійного пілота, зазначається у повідомленні.

«Поки можна тільки констатувати той факт, що літак виконував обробку сільгоспугідь в умовах сильних поривів вітру», - додала співробітник прес-служби УМНС Майя ГРИНЬКО.