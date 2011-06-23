МВС України запрошує на зустріч представників політичних партій ВО «Батьківщина» та «Загальновоїнська спілка України»

23 червня, о 18.00, керівництво МВС України запрошує на зустріч представників політичних партій «ВО «Батьківщина» та «Загальновоїнська спілка України», які висловили бажання пікетувати Печерський суд 24 червня 2011 року. Зустріч буде проводити начальник Департаменту міліції громадської безпеки МВС України Віктор Ратушняк.

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