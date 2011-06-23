Акція присвячена Міжнародному дню проти катувань

О 12.00, біля приміщення Генеральної прокуратури України (Київ, вул. Різницька 13/15), правозахисники проведуть акцію, присвячену Міжнародному дню проти катувань. Контактна особа: Марина Говорухіна - 050 612 00 20; (044) 417 41 18. Аналогічні акції в цей же день будуть проведені в Харкові, Сімферополі, Чернігові, Донецьку, Луганську та інших містах України.

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