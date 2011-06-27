Житель Луганська продав дівчину київським сутенерам

Київ. 27 червня. УНІАН. Житель міста Луганська продав мешканку міста Ровеньки Луганської області сутенерам для сексуальної експлуатації.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у місті Луганську затримано 33-річного безробітного місцевого жителя.

Попередньо встановлено, що він 25 червня вивіз до міста Києва 17-річну жительку м. Ровеньки Луганської області, де продав її сутенерам для сексуальної експлуатації.