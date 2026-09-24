США готують заборону на експорт дизельного палива, – Politico

Країна є найбільшим експортером дизелю в світі, тож світові ціни на пальне зростуть ще сильніше.

Білий дім готує заборону експорту дизельного палива на 90 днів з метою зниження цін на енергоносії, які тиснуть на республіканців напередодні проміжних виборів, повідомили джерела Politico.

Проти заборони, юридичні процедури щодо якої ще опрацьовуються, виступили американські виробники палива, які попередили, що будь-яка короткострокова вигода буде перекрита вищими цінами на паливо в майбутньому. Будь-яке припинення поставок стане першим обмеженням на експорт енергоносіїв із США з того часу, як адміністрація 44-ого президента США Барака Обами у 2015 році скасувала заборону на експорт нафти, що діяла протягом десятиліть.

Однак війна, яку адміністрація нинішнього президента США Дональда Трампа розпочала проти Ірану в лютому, а також атаки України на російські нафтопереробні заводи призвели до зростання цін на дизель до рекордних рівнів і змусили республіканців із сільськогосподарських штатів вимагати введення заборони.

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До проміжних виборів залишилося менше семи тижнів, тож Трамп схиляється до оголошення заборони до кінця тижня. Він готовий вважати будь-які негативні наслідки "проблемою грудня". Один з представників галузі зауважує: усе може залежати від того, хто саме перебуватиме поруч із Трампом у момент ухвалення ним рішення.

Заборона терміном на 90 днів може в короткостроковій перспективі призвести до зниження цін на дизельне пальне в деяких регіонах США, оскільки танкери, що спочатку прямували до Європи чи Азії, перенаправлятимуть до внутрішньої паливної системи країни, збільшуючи пропозицію на ринку. Однак згодом нафтопереробні компанії скоротять обсяги виробництва через втрату важливого експортного ринку, що спричинить зростання цін.

Заборона експорту дизеля з боку Вашингтона збіглася б у часі зі зростанням залежності країн світу від американського пального. Це посилило б і без того значну напруженість на світовому ринку та в короткостроковій перспективі ще більше підвищила б ціни за межами США, вказують аналітики.

Ціни на дизельне пальне – останні новини

Роздрібні ціни на дизель в США стрімко зростають і вперше перевищили середню позначку в 6,5 долара за галон (76,72 гривні за літр) через війну Трампа проти Ірану. Тільки у вересні ціни піднялися на 10,27 гривні на літрі, а за рік – на 33,54 гривні. Брак дизелю зараз фіксують по всьому світу.

При цьому паливний експерт Дмитро Льоушкін вважає, що дизельне паливо в Україні вже у лютому коштуватиме 115-120 гривень за літр. В найгіршому випадку ціна може зрости до 140-145 гривень – проте останнє вже малоймовірно.

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