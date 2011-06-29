Голову Бердянської сільради Донеччини затримали з хабарем

Донецька область. 29 червня. УНІАН. У Донецькій області правоохоронці затримали «на гарячому», під час отримання хабара, голову Бердянської сільської ради.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно голови Бердянської сільради Першотравневого району.

Він вимагав 100 тис. грн. хабара від приватного підприємця за сприяння йому в продовженні терміну дії договору оренди земельної ділянки загальною площею 0,3 га на березі Азовського моря.

Посадовця затримано під час отримання частини хабара в сумі 35 тисяч гривень.