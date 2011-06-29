СБУ викрила митника, який збував конфіденційну інформацію

Київ. 29 червня. УНІАН. У Житомирській області Служба безпеки України викрила протиправну діяльність співробітника Державної митної служби, який незаконно передавав стороннім особам електронну базу даних митниці з інформацією з обмеженим доступом.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 25-річний киянин був затриманий співробітниками СБУ у Житомирі під час передачі магнітного носія інформації місцевому жителю. На вилучених носіях інформації містилися відомості про експортні операції суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що накопичуються і обробляються у центральній базі даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби та відносяться до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Стосовно співробітника митниці слідчими СБУ порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 361-2 (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.