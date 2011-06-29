Зварич пропонує у проекті КПК обмежити термін арешту особи

Київ. 29 червня. УНІАН. Народний депутат України Роман ЗВАРИЧ пропонує у проекті Кримінально-процесуального кодексу, який почала розробляти група фахівців ще за часів його керування Міністерством юстиції, обмежити термін арешту особи двома місяцями.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, презентуючи законопроект.

”Не можна тримати особу під вартою безстроково. У моєму законопроекті цей термін - максимум два місяці. Якщо слідчий не може підписати за цей термін обвинувальний висновок - закривай провадження”, - сказав він.

Р.ЗВАРИЧ зауважив, що нінішня українська система кримінальної юстиції спрямована виключно на покарання, що є рудиментом радянських часів. За його словами, згідно зі статистичними даними, із загальної кількості кримінальних справ, які розглядаються судами, лише 0,2-0,3% мають виправдальний вирок, за усіма іншими виноситься обвинувальний.

”Водночас за часів сталінських репресій виправдальних вироків було 10%, а за часів Російської імперії – 40%”, - зазначив Р.ЗВАРИЧ.

За його словами, розроблений проект КПК має чимало змін та новацій. Зокрема, разом із традиційною процесуальною рівністю сторін обвинувачення і захисту пропонується посилення судового контролю за захистом дотримання прав людини шляхом введення посади слідчого судді, який контролюватиме усі стадії досудового процесу і в разі виявлення порушень матиме право закривати провадження; створення інституту присяжних, які визначатимуть - призначати справу до розгляду чи ні, а інші присяжні братимуть участь у судових процесах і виноситимуть вирок шляхом консенсусу, а не більшістю голосів.

Крім того, у проекті пропонується надання беззаперечного права особі на захист, права на мовчання, права знати, хто надавав свідчення, права на перехресний допит свідків, право на гідність особи.

Також проект, за словами Р.ЗВАРИЧА, передбачає звуження кількості правоохоронних органів, якім надається право слідства з чітким розмежуванням компетенцій. Так, пропонується створити Національне бюро розслідувань, національну поліцію, військову поліцію, а діяльність СБУ звузити виключно до захисту державної безпеки, забравши від неї функції боротьби з корупцією, контрабандою тощо.

Всього ж, як сказав Р.ЗВАРИЧ, розроблений проект КПК містить 641 статтю, в основу яких покладено так звані англо-саксонські принципи кримінальної юстиції, якими користуються багато західних країн.

”Рівень демократії у країні визначається рівнем дотримання норм прцесуального кодексу, чого в Україні не спостерігається”, - наголосив Р.ЗВАРИЧ.

