Прислуховуються до лісу: в районі Чорнобиля у фотопастку потрапили граціозні тварини

Науковці кажуть, що миті, які зафіксовані на фото, нагадають, скільки світла, гармонії та натхнення дарує дика природа.

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у фотопастку потрапило декілька оленів. Фахівці установи опублікували відповідні фото, на яких можна побачити цих граціозних тварин серед лісу.

"Золотаві олені… Є особлива магія в осінньому лісі, де кожен промінь сонця заплутується в золотому листі, а тиша сповнена життя. Серед бурштинових барв неквапливо мандрують олені - граційні, вільні, прекрасні у своїй природній величі. Вони зупиняються, прислухаються до лісу й знову зникають поміж дерев...", - зазначають дослідники.

За їхніми словами, у такі миті хочеться сповільнитися, вдихнути на повні груди й просто бути "тут і тепер".

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Науковці кажуть, що осінні миті, які зафіксовані на фото, нагадають, скільки світла, гармонії та натхнення дарує дика природа.

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Як писав УНІАН, у зоні відчуження виявили листочню кучеряву – рідкісний гриб, занесений до Червоної книги України зі статусом "зникаючий". Його знайшли у Розсохівському природоохоронному науково-дослідному відділенні, що у південній частині зони відчуження.

Листочня кучерява - незвичайна знахідка, її також називають спарасисом кучерявим, грибом-бараном або грибною капустою. Замість звичної шапинки цей гриб має кулясте плодове тіло з численних хвилястих, розгалужених лопатей. Воно нагадує мереживо, пишні кучері або головку цвітної капусти.

Також фахівець розповів, як чорнобильські ворони знайшли спосіб розколювати горіхи, докладаючи мінімум зусиль, – вони використовують для цього автомобілі. Птахи підхоплюють горіх дзьобом, піднімаються в повітря та кидають на асфальт. Якщо шкаралупа не тріснула, спробу повторюють. Найефективніше - залишити горіх на проїжджій частині - тоді колеса автомобілів розчавлюють шкаралупу.

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