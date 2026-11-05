США вперше представили один з найбільш загадкових літаків сучасності

Навіть після офіційної презентації літака багато аспектів проєкту залишаються невідомими.

NASA представило експериментальний пілотований літак X-70 Fractal. Презентація відбулася під час заходу UP.Summit, який проходить в Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді. Про це аерокосмічна агенція США повідомила на своєму сайті.

Новий літак стане частиною лінійки експериментальних апаратів серії X, серед яких – Bell X-1, X-15 та новітній демонстратор надзвукових технологій X-59.

"X-70 Fractal надає NASA пілотовану високопродуктивну платформу для випробування передових систем керування польотом, дослідження маневреності та інших новітніх технологій у реальних умовах польоту", – повідомив адміністратор NASA Джаред Айзекман.

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Він додав, що модульна конструкція літака дозволяє швидко змінювати внутрішнє й зовнішнє експериментальне обладнання.

Характеристики X-70:

злітна маса – близько 4,5 т;

крейсерська швидкість – 0,75 Маха (близько 920 км/год);

практична стеля – до 13,7 км;

дальність польоту – понад 2770 км;

корисне навантаження – близько 900 кг (у вигляді експериментального обладнання, яке розміщується всередині літака та на зовнішніх підвісках);

"Ми очікуємо, що перший політ під егідою NASA відбудеться протягом наступних двох років", – додав Айзекман.

Багато деталей залишаються невідомими. NASA не розкрило назву виробника, вартість літака та інформацію про перші заплановані експерименти. Крім того, опубліковане зображення - лише комп'ютерний рендер, який зовні нагадує експериментальні літаки компанії Scaled Composites.

Експериментальні літаки – останні новини

Новий американський експериментальний літак Lockheed Martin X-59 QueSST досяг нового особистого рекорду швидкості. Під час одного з останніх випробувальних польотів він розігнався до 1,53 Маха, або приблизно 1625 км/год.

Сам X-59 розробили для демонстрації можливості надзвукових польотів без гучного звукового удару. Це потужна акустична хвиля, яка утворюється під час подолання літальним апаратом швидкості звуку.

Крім того, минулого року технологічний демонстратор XB-1, який має схоже з X-59 призначення, успішно здійснив свій останній випробувальний політ. Завершення програми випробувальних польотів XB-1 відкриває американській компанії Boom Technology шлях до наступного етапу – створення повнорозмірного прототипу надзвукового пасажирського літака Overture.

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