У Запоріжжі автомобіль ДАІ збив 19-річну дівчину

16:07, 01 липня 2011
Кримінал
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 Проводиться службове розслідування

Запоріжжя. 1 липня. УНІАН. У Запоріжжі автомобілем ДАІ збито 19-річну дівчину.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Запорізького головного управління міліції, ДТП сталося 30 червня о 23.40.

«Попередньою перевіркою встановлено, що наряд ДАІ на службовому автомобілі ВАЗ-21074, рухаючись вул. Дніпропетровське шосе, скоїв наїзд на пішохода – громадянку, 1992 року народження. В результаті ДТП громадянка дістала тілесні ушкодження і була доставлена бригадою швидкої медичної допомоги до 5-ї міської лікарні», - повідомили в міліції

За даним фактом інспекцією з особового складу Управління кадрового забезпечення ГУМВС України в Запорізькій області проводиться службове розслідування.

У відділі зі зв`язків з громадськістю Запорізького головного управління міліції також запевнили, що, «за свідченнями очевидців події, постраждала несподівано вибігла на проїжджу частину з-за припаркованого на узбіччі транспортного засобу безпосередньо перед службовим автомобілем, на заборонний сигнал світлофора.

Водій вжив заходів щодо екстреного гальмування транспортного засобу, проте, враховуючи невелику відстань, уникнути зіткнення не зміг».

 

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